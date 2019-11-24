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اليوم.. 'الأهرام' تطلق بوابتها الرقمية في ثوبها الجديد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:50 ص
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مؤسسة الأهرام - أرشيفية
مؤسسة الأهرام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تطلق مؤسسة الأهرام، اليوم الأحد، بوابة "الأهرام" الرقمية في ثوبها الجديد، وذلك في قاعة هيكل بالمؤسسة، وهي البوابة الأولى من نوعها على مستوى الصحافة العربية.

ودعا الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المرسسة، لإطلاق الموقع بحضور الكاتب الصحفس كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات، وأعضاء مجلس إدارة الأهرام.

من جانبه أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن تنظيم مؤتمر صحفي بالمشاركة مع مؤسسة الأهرام، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم؛ للإعلان عن إطلاق البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام.
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الكلمات المفتاحية

مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة بوابة الأهرام الرقمية الفجر

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