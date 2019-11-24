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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد اليوم الأحد 24-11-2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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يستضيف فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها، حيث ستذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يحل فريق شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد ضد فريق شيفيلد يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
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