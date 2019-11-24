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بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل - بلال أحمد
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أقيم مساء أمس حفل تأبين للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، تحت عنوان "عاش يتيما ومات وحيدا"، وذلك بقصر السينما، بحصور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وصبحى خليل، وتامر عبد المنعم رئيس قصر السينما، والمخرج أشرف فايق، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

ومن جابنه أشار الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما في بداية الحفل إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، مؤكدًا على ان هذا التأبين يأتى فى إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى حزن شديد داخل الوسط الفنى بأكمله.

يذكر ان الفنان الراحل هيثم زكي، له أعمال فنية مهمة، ومسيرة فنية لم تكن كبيرة، ولكنها وضعت بصمة واضحة، سيظل من خلالها حيًا في قلوب محبيه، وبدأت مسيرته منذ 13 عاما، بداية من فيلم "حليم" الذي استكمل مشاهده بعد وفاة والده، وبعدها بعام قدم فيلم "البلياتشو" وتوقف بعدها عدة سنوات ليعود بعدها عام 2010، فقدم كلا من "الجماعة، كف القمر، نقطة دم، "دوران شبرا، الصفعة، السبع وصايا، وكلبش 2"، وقدم في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب، وحصل على جائزة أفضل ممثل شاب.


بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
بحضور إيناس عبد الدايم وتامر عبد المنعم.. حفل تأبين للراحل هيثم أحمد زكي بقصر السينما (صور)
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