Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني اليوم الأحد 24/11/2019 في البطولة العربية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
Advertisements
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام مجدي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس أبطال العرب.

ويحل زعيم الثغر ضيفًا مساء اليوم الأحد على نظيره المحرق البحريني، في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس بطل المغرب.

وكان الفريق السكندري، نجح في تحقيق الفوز في ذهاب الدور، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، قبل أسبوعين.

موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحريني بالبطولة العربية

ويستضيف المحرق البحريني نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأحد 24 نوفمبر، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الاتحاد والمحرق البحريني بالبطولة العربية

وتُذاع مباراة المحرق البحريني والاتحاد السكندري، عبر مجموعة قنوات أبوظبي سبورت الإماراتية، على قناة AD SPORTS HD1 الناقل الحصري للبطولة العربية.

وكان الاتحاد السكندري، خاص معسكرًا مغلقًا بالمملكة العربية السعودية، تخلله مباراة ودية ضد الوحدة السعودي، وفاز بهدف دون رد قبل التوجه للبحرين لملاقاة المحرق بالبطولة العربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباريات الدورى المصري كأس محمد السادس خالد قمر المحرق البحريني الدوري المصري البطولة العربية الاتحاد السكندري

أخبار تهمك

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 7 ساعات

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

في حواره لـ"الفجر".. رئيس "الفضاء المصري" يعلن تفاصيل إطلاق "طيبة 1" ويكشف أسباب عدم إطلاقه من مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ ساعة الا ربع

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 7 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني بالبطولة العربية والقنوات الناقلة

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة المحرق البحريني

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والمحرق KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة الاتحاد اليوم NOW

رابط يلا شوت: مشاهدة مباراة الاتحاد ضد المحرق بث مباشر KORA STAR الأسطورة ماتش الاتحاد اليوم بدون تقطيع NOW

يلا جووول ITTAHED مشاهدة مباراة الاتحاد والمحرق بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين الاتحاد HD1

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد المحرق بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر AD SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status