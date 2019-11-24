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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بـ "اقتحام قسم التبين"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
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المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى
مـروة هيـكل
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تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة باقي مرافعات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
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الكلمات المفتاحية

قسم التبين اقتحام اخبار

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