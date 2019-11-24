اليوم .. استكمال مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور





الجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين





كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.