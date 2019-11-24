Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم .. استكمال مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:47 ص
Advertisements
المستشار شبيب الضمرانى
المستشار شبيب الضمرانى
مـروة هيـكل
Advertisements
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور

الجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاكمة محاكمات أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 10 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

تأجيل محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ14 نوفمبر

اليوم.. محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

16 ديسمبر.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح"

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" لـ 15 يناير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status