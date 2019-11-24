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أفضل حارس في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 يوجه رسالة لرمضان صبحي (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
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محمد صبحي
محمد صبحي
جرجس ميلاد
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وجه محمد صبحي، حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي ونادي الزمالك، وأفضل حراس البطولة، التحية للاعب رمضان صبحي، قائد المنتخب ونجم النادي الأهلي المعار من نادي هدرسفيلد الانجليزي، بعد الإنجاز الذى حققه المنتخب بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وطلب "صبحي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن يتحدث باعثا رسالة لقائد المنتخب رمضان صبحي، قائلا: "بصراحة رمضان صبحي أكبر مني بسنتين، بس انا فخور انى لعبت معاك".

وتابع حارس المنتخب: "هو بصراحة قائد وكان دائما يقف في ضهرنا، ربنا يكرمك الفترة الجاية واشوفك في أحسن مكان، انت فعلا انسان محترم ومتواضع جدا، انت قائد بمعنى الكلمة برة وجوة الملعب".

وتوج المنتخب المصري بالبطولة بعدما فاز على نظيرة الإيفواري، بهدفين مقابل هدف، وحصل "صباحي" على جائزة أفضل حارس كما حصل رمضان صبحي على جائزة "أفضل لاعب"، ومصطفى محمد حصل على جائزة أفضل مهاجم.
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الكلمات المفتاحية

منتخب محمد صبحي رمضان صبحي منتخب مصر المنتخب الاوليمبى الأهلي

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