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عاجل.. أكرم توفيق يصدم الأهلي بشأن عودته.. ويكشف عن حلمه

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:11 ص
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أكرم توفيق
أكرم توفيق
السيد على
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تحدث أكرم توفيق لاعب الجونة، والمعار من النادي الأهلي، على عودته للنادي الأهلي عقب إنتهاء إعارته من الجونة في يناير المقبل. 

وصرح أكرم توفيق عبر فضائية "أون سبورت": "لا أعلم شيء عن عودتي للأهلي، هي مجرد أحاديث تتردد وأنا حلمي الاحتراف، في الوقت المقبل".

وواصل توفيق حديثه: "لا يوجد مانع أن أعود للأهلي خلال الشتاء المقبل، ولكن بشرط هو اللعب والمشاركة بشكل أساسي، وأخذ فرصتي داخل الفريق، ويكون هناك اهتمام بي وليس العكس، كما حدث سابقاً، لأنه في فترات كثيرة كنت أؤدي بشكل جيد ويتم استبعادي، وهو أمر مؤسف بالنسبة لي".

وأنهي أكرم تصريحاته: "في أوقات كثيرة اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي بالنادي الأهلي، لم يكونوا موفقين وكنت أؤدي بشكل قوي في المران، وكان لابد من عمل تدوير وأشارك، وكان لا يتم الدفع بي أيضًا".

حدد أكرم توفيق لاعب الجونة شرطًا للعودة للنادي الأهلي في الفترة المقبلة بعد رحيله معارًا في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وكان الجونة قد استعار اللاعب من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية السابقة ومددها الصيف الماضي.

وقال أكرم توفيق عن العودة للأهلي خلال مداخلة عبر فضائية "أون سبورت": "لا أعلم شيء عن ذلك، هي مجرد أحاديث تتردد وأنا حلمي الاحتراف".

وأضاف: "لا يوجد مانع أن أعود للأهلي، ولكن بشرط هو اللعب والمشاركة بشكل أساسي، وأخذ فرصتي ويكون هناك اهتمام بي وليس العكس، لأنه في فترات كثيرة كنت أؤدي بشكل جيد ويتم استبعادي".

واختتم: "في أوقات كثيرة اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي لم يكونوا موفقين وكان لابد من عمل تدوير وأشارك، وكان لا يتم الدفع بي أيضًا".

الجدير بالذكر أن نادي الجونة قد ضم أكرم توفيق، على سبيل الاعارة، في الشتاء الماضي، ومازال اللاعب متواجد في النادي الساحلي، بعد عدم مشاركته مع النادي الأهلي. 
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