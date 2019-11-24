Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوجة شقيق الهارب معتز مطر توجه له رسالة قاسية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
Advertisements
معتز مطر
معتز مطر
أمنية فوزي
Advertisements
وجهت ريم سمير محمد، زوجة مهند، شقيق الأجير الهارب معتز مطر، رسالة لـ معتز مطر، قائلة: "إنت خربت بيتي وخربت بيت ناس كتير، وإخواتك مش مسامحينك".

وتابعت "سمير"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت،: "بعتناله مليون رسالة بنقوله فيها إخواتك مش مسامحينك، ومردش علينا".

وأضافت زوجة الأجير الهارب معتز مطر، أنه تسبب في القبض على زوجها، مستكملة: "حرم بنتي من باباها بسببه، وهو نايم في حضن ولاده"، مؤكدة أن جميع ما يفعله من أجل مصالحه، وأنهم ليس لهم أي ذنب فيما يفعله، موضحة أنهم يثقون في الدولة المصرية، ويعيشون حياة مستقرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معتز مطر شقيق معتز مطر الهارب معتز مطر اخبار

أخبار تهمك

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 4 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 7 ساعات

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

في حواره لـ"الفجر".. رئيس "الفضاء المصري" يعلن تفاصيل إطلاق "طيبة 1" ويكشف أسباب عدم إطلاقه من مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إخواني هارب يشن هجومًا حادًا على معتز مطر ويصف حملته بالفاشلة (فيديو)

هيثم طوالة يكشف بالأسماء والأرقام عن فضيحة جديدة لـ"معتز مطر"

"تسلسل زمني".. حدوتة المقاول الأجير الذي فضح نفسه

محمد موسى يتوعد محمد علي و"مطر" وجو شو بكشف فضائحهم (فيديو)

شقيق محمد ناصر الأكبر يفضحه: "أخويا إرهابي".. وهذا ما يريده (فيديو)

زوجة شقيق معتز مطر: "جلب اللعنة لأهله.. ومش بنتفرج عليه ولا بنعمله اعتبار"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status