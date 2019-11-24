زوجة شقيق الهارب معتز مطر توجه له رسالة قاسية

وجهت ريم سمير محمد، زوجة مهند، شقيق الأجير الهارب معتز مطر، رسالة لـ معتز مطر، قائلة: "إنت خربت بيتي وخربت بيت ناس كتير، وإخواتك مش مسامحينك".



وتابعت "سمير"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت،: "بعتناله مليون رسالة بنقوله فيها إخواتك مش مسامحينك، ومردش علينا".



وأضافت زوجة الأجير الهارب معتز مطر، أنه تسبب في القبض على زوجها، مستكملة: "حرم بنتي من باباها بسببه، وهو نايم في حضن ولاده"، مؤكدة أن جميع ما يفعله من أجل مصالحه، وأنهم ليس لهم أي ذنب فيما يفعله، موضحة أنهم يثقون في الدولة المصرية، ويعيشون حياة مستقرة.

