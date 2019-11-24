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أهداف مباراة - ريال مدريد 3 × 1 ريال سوسيداد | الدوري الإسباني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
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فريق ريال مدري
فريق ريال مدري
محمد مرعي
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تخطي فريق ريال مدريد منافسه ريال سوسييداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة، محتلا بهم المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى، متساويًا مع غريمه التقليدى برشلونة، ولكن يتفوق النادى الكتالونى بعدد الأهداف.

فيما بات ريال سوسييداد، فى المركز الخامس بالليجا، برصيد 23 نقطة.
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كرة القدم ريال مدريد ريال مدريد الدوري الاسباني أهداف ريال مدريد

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