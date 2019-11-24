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عاجل.. محمد هنيدي يكشف لأول مرة طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
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بوابة الفجر
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كشف الفنان محمد هنيدي، لأول مرة عن طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها قبل أيام قليلة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E" أنه خضع لزراعة عظام في الفكين. 

وأشار هنيدي، إلى أنه خرج من المستشفى وعاد إلى المنزل بالفعل، مضيفًا: "الحمد لله".


يذكر أن "هنيدي" نشر صورة له قبل أيام معلقًا عليها: "الحمد لله صورة قبل العملية اللى عملتها من ٣ أيام ،خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة".

ومن المقرر أن يستأنف هنيدى تصوير فيلمه "كينج سايز"، ليلحق العرض في سباق اجازة منتصف العام القادم.

ومن ناحية أخرى شارك هنيدى مؤخرًا فى موسم الرياض من خلال مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى وشارك فيها عددا كبير من النجوم وهم مها أبو عوف وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى.



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الكلمات المفتاحية

هنيدي عملية جراحة الفجر الفني

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