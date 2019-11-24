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قطع جثتها بـ"السيف".. تفاصيل في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها بالهرم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشف مصدر بالنيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل سيدة "ربة منزل" في عقدها الثالث من العمر على يد زوجها ويعمل "فرارجي"، حيث ذبحها وقام بتقطيع جسدها بآلة حادة "سيف"، موضحًا أن هناك خلافات زوجية بينهما، وترك المنزل لعدة أيام، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها.

وأضاف المصدر، أنه في يوم الواقعة جاء للمنزل ودخل على أسرته بآلة حادة "سيف"، وبدأت نجلتهم تستغيث بالجيران لإنقاذ والدتها، ما دعا الجيران لكسر باب غرفة النوم التي وقعت بها الجريمة، ليجدوا السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة للطعنات التي سددها لها، وبجانبها أداة الجريمة "السيف".

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة سيدة ربة منزل في عقدها الثالث من العمر، ذبحت على يد زوجها ويعمل عامل بإحدى المحلات، بواسطة آلة حادة، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة مقتل زوج عامل لزوجته بآلة حادة "سيف" وتقطيع جثتها بالهرم، لمعاينة مسرح الجريمة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

الشك.. نقطة البداية
 وقام عامل بقتل وتقطيع جسد زوجته لشكه في سلوكها حسب ماردده شهود العيان بالمنطقة.

كان تلقى قسم الهرم، بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة.

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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مقتل سيدة ذبح سيدة في الهرم الينابة اخبار

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