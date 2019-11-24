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نجيب ساويرس: "أبويا كان رجل مدحور بدأ من الصفر 3 مرات في حياته" (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
كساب أحمد
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قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن والده أنسي ساويرس بدأ من الصفر 3 مرات، المرة الأولى عندما أنشأ شركة للمقاولات، وبعد ذلك قام الزعيم جمال عبد الناصر بتأميمها.

ولفت "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المرة الثانية لبداية والده من الصفر، كانت عندما قام بالسفر إلى ليبيا لمدة 15 عامًا ونجح في تكوين نفسه، وبعد ذلك حدث خلاف شهير بين مصر وليبيا، فقام بترك كل أمواله في ليبيا، وعندما عاد لمصر بدأ من الصفر مرة ثالثة، معقبًا: "أبويا زي ما بيقولوا بالصعيدي رجل مدوحر". 

ولفت إلى أنه عندما كان صغيرًا سافر للعمل في الصيف، وكان يقوم بغسل الأطباق، وبعد ذلك كان جرسون، معقبًا: "ربنا بيقول أسعى يا عبد وأنا أسعى معاك".
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الكلمات المفتاحية

نجيب ساويرس جمال عبد الناصر انسي ساويرس

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