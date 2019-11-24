اسعار الدولار اليوم الأحد 24-11-2019 استقرار في العملة الخضراء بعد خسائر الأسبوع الماضي

استقرت اسعار الدولار اليوم الأحد 24-11-2019، وسط توقعات بأن يشهد سعر الدولار استقرار عند مستويات 16 جنيه حتى نهاية العام.

اسعار الدولار اليوم الأحد 24-11-2019 :

وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 23-11-2019 استقرار، حيث سجل في بنك الأهلى الكويتي، و بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك ابو ظبي الأسلامي 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك كريد اجريكول وبنك قناة السويس والعربي الافريقي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى وعودة ومصر ايران وبنك مصر وبنك الأهلى سجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 للبيع.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة القادمة :

وتوقعت قسم البحوث بشركة بلتون أن يستقر سعر الدولار خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2019، ليستقر في حدود 16 جنيها.

وأضافت بلتون، أن استقرار سعر الدولار خلال الفترة القادمة سيساعد على تحقيق اهداف البنك المركزي من السسيطرة على معدلات التضخم، الذي يستهدفة عند 9% بنهاية الربع الرابع من 2020.

سجلت اسعار الدولار اليوم اسبت 24-11-2019، استقرار مقابل الجنيه، بعدما شهدت العملة الخضراء تراجعا بقيمة 2 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي لتستكمل تراجعتها التب بدأتها منذ عام 2019.

اسعار الدولار تخسر 2 قرشا في اسبوع

وكانت اسعار الدولار مقابل الجنيه خسرت نحو 2 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي ؛ ليصل بنهاية إلى مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل بداية الأسبوع مستويات 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم السبت 23-11- 2019 في جميع البنوك :

وسجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23 -11- 2019 في بنك الأهلى الكويتي والبركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك ابو ظبي الأسلامي 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك كريد اجريكول وبنك قناة السويس والعربي الافريقي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى وعودة ومصر ايران وبنك مصر وبنك الأهلى سجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 للبيع.







أسعار الدولار في البنوك المصرية







البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0548 16.174 اسعار الدولار في بنك مصر 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.05 16.15 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.05 16.15 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.05 16.15 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.05 16.15 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.07 16.16 اسعار الدولار في بنك عودة 16.05 16.15

اسعار الدولار تخسر 2 قرشا في تعاملات الاسبوع الماضي :

وكانت اسعار الدولار سجلت تراجعات بقيمة 2 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار الفائدة على الجنيه.