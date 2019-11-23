فلامنجو البرازيلي يغتال أحلام ريفر بليت الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس ليبرتادوريس





توج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب فريق ريفربليت الأرجنتيني ، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف التي أقيمت اليوم في "ليما" بالعاصمة بيرو، في نهائي البطولة ، ليصعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.





وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد سجل رفائيل سانتوس لصالح ليفربيلت في الدقيقة 15 من عمر المباراة، وتعادل فلامنجو عن طريق جابرييل باربوسا في الدقيقة 89 وفي الوقت الضائع تقدم نفس اللاعب للفريق البرازيلي ويقلب الطاولة على ريفربيلت ويتوج باللقب.









وإقيمت المباراة النهائية في بيرو لتكون أول مرة في تاريخ البطولة التي بدأت فاعليتها 1960عام، التي يقام فيها النهائي على أرض محايدة وتكون من مباراة واحدة، وأستضافت العاصمة البيروفية "ليما" المباراة بعدما تقرر نقلها من تشيلي على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.





وصعد فلامنجو للمباراة النهائية بعدما تخطى جاره فريق جريميو البرازيلي في الدور نصف النهائي بعد التعادل ذهابًا بهدف لمثله وفوزه إيابًا بخماسية نظيفة ضمن منافسات، وفي المقابل حسم ريفر بليت "حامل اللقب" مقعده فى المباراة النهائية للموسم الثانى على التوالى بعد تخطى مواطنه بوكا جونيورز بعد الفوز ذهابًا بهدفين والخسارة إيابًا بهدف.





وبهذا الفوز حقق فريق فلامنجو البطولة الثانية له في تاريخه بعد اللقب الأول الذي حققه عام 1981، مقابل أربعة ألقاب لبطل الأرجنتين كان أخرها لقب العام الماضي على حساب جاره بوكا جونيور .