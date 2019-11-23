بعد دفاعه عن فلسطين.. عمرو واكد ذو الوجيهن يتعرض للانتقادات بسبب التطبيع





عمرو واكد في أصحاب ولا بزنس





بعد أن أشاد به الجمهور في دوره البطولي في فيلم "أصحاب ولا بزنس"، بعد تجسيده لدور شهيد فلسطيني، قام بالتضحية بنفسه مقابل تحرير بلده فلسطين، وقم بتسجيل مشهد الاستشهاد عن طريق الفيديو ليتم عرضه في أحد القنوات الكبرى، وأثر ذلك بشكل كبير على الشارع المصري مشيدين بدوره في العمل، تحول هذا الإعجاب إلى كراهية بسبب مشاركته في فيلم مع فنانة إسرائيلية متهمينه بالتطبيع.





عمرو واكد يتعرض للانتقادات

وأثار قرار عمرو واكد بالمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة" غضب الجمهور المصري على صفحات مواقع السوشيل ميديا، بسبب بطلة الفيلم الممثلة الإسرائيلية " جال جادوت " واعتبروا هذا القرار تطبيعا مع دولة الاحتلال الصهيوني.





رد فعل قاس من الجمهور على عمرو واكد

هاجم جمهور الوطن العربي الفنان عمرو واكد، متهمينه بالتطبيع بع موافقته على مشاركة فنانة إسرائيلية في فيلم سينمائي حيث غرّد حساب على "تويتر" قائلًا: "عاشت فلسطين إزاي ابيبي وانت بتشارك مجندة صهيونية دمنا على ايديها وبتشجع كل الصهاينة على قتلنا بعد مأنهت مدة تجنيدها وبقت فنانة ذات رسالة "إنسانية". الصهاينة بقتلونا يومياً حرفياً وانت: بلابلابلابلابلااا عاشت فل بلابلابلا .. والله وبقيت زياط يا عمرو #عمرو_واكد ساقط".

وقال آخر: " عمرو وأكد في 2014: ( همتنع تماما عن مشاركه حد إسرائيلي في عمل فني لان عندي قضية مؤمن بيها)، وعمرو واكد في 2019 هيمثل مع مجندة إسرائيلية.. قالك الفن علمني اكون انسان قبل اي شئ.. بعت القضيه بكام ياعشري".

تعرض الفنان عمرو واكد، لهجوم شرس من قبل جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان مشاركته لفنانة إسرائيلية في فيلم جديد يحمل اسم "المرأة الخارقة"، وهو من إجراج باتي جينكينز، ومشاركة الفنانة الإسرائيلية جال جادوت.