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أخبار برشلونة اليوم: صدمة للبرسا قبل موقعة دورتموند وتحديد 3 مراكز لتدعيم الفريق وخيانة في برشلونة بسبب عدو ميسي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 23 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى فوز برشلونة على حساب فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 23 - 11 - 2019 :-

أخبار برشلونة اليوم

- مالكوم يفتح النار على فالفيردي

أكد اللاعب البرازيلي مالكوم لاعب فريق زينيت الروسي الحالي وبرشلونة السابق في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " حيث قال مالكوم أنه ليس نادماً على الرحيل من قلعة الفريق الكتالوني خاصةً أن العمر مازال أمامه وهو الآن في ريعان شبابه ويرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر في أي نادي بسبب حبه لكرة القدم.

- موعد مباراة برشلونة المقبلة

يواجه فريق برشلونة في مباراته المقبلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب الفوز على فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الليجا.

- 3 أرقام تغفر لبرشلونة الفوز الضعيف على ليجانيس.. تعرف عليها

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ديبورتيفو ليجانيس في الليجا، وحقق الفريق بعض الارقام الإيجابية من هذا الفوز حيث كان فوز اليوم هو الثالث لفريق برشلونة حيث هو الفريق الأول الذي ينتصر في ثلاثة مباريات متتالية على ليجانيس في ملعبه بالدوري الإسباني، بالمعدل التهديفي الأكبر بـ 11 هدفا، وسجل لويس سواريز هدفه الثالث في رابع مباراة له في ملعب ليجانيس بالدوري الإسباني، واحرز فيدال هدفه الرابع مع برشلونة في تسعة مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من التي سجلها في الليجا في 33 مباراة بالموسم الماضي.

أخبار برشلونة الان

- نجم برشلونة يصدم فالفيردي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تعرض ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لصدمة كبيرة بعدما حصل نجم الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس على كارت أصفر’’إنذار’’ خلال فوز فريقه برشلونة ضد ليجانيس بثنائية مقابل هدف، وذلك بعدما قام بعرقله لاعب ليجانيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، ليتأكد غيابه عن مواجهة البارسا المقبلة ضد أتلتيكو مدريد، ويضع مديره الفني في ورطة أمام دييجو سيميوني مدرب الفريق المدريدي.

- أول تعليق من فيدال بعد قيادته برشلونة للفوز على ليجانيس

عبر اللاعب التشيلي فيدال لاعب فريق برشلونة عن سعادته بعد الفوز على فريق ديبورتيفو ليجانيس، حيث قال عقب نهاية المباراة :"عندما تبدأ المباراة وأنت خاسر تكون الأحاسيس ليست جيدة، نعرف أمه يجب أن نتحسن، والأهم الخروج بـ 3 نقاط، ضد هذه الفرق تحسم الليجا،وكل الخصوم أمامنا يلعبون بقوة، ويقاتلون بسراشة، ويسجلون، ولكن يجب أن لا نسمح لهم أن يسجلوا".

- تقارير إسبانية تكشف عن خطط برشلونة في صيف 2020

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني عن سعى إدارة البارسا لتدعيم صفوف الفريق ثلاثة صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وكشفت التقارير أن التدعيم سيطول ثلاثة مراكز وهي الظهير الأيمن وقلب الهجوم وقلب الدفاع، خاصة بعد ظهور بعد الثغرات في تلك المراكز هذا الموسم.

- برشلونة يصدم ميسي

صدم فريق برشلونة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة الأخيرة خاصة بعد الاهتمام بالتعاقد مع ايدسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يعد عدو ميسي في السنوات الماضية، حيث شهدت المنافسات بين الثنائي الكثير من الازمات داخل الملعب على سبيل منافسات الأندية أو المنتخبات.

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