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عاجل.. الأهلي يعلن إصابة حارسه بكسر في عظمة الوجه

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:23 م
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محمد العويس
محمد العويس
علي نبوي
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كشف نادي أهلي جدة السعودي حجم الإصابة التي تعرض لها محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي بالدوري السعودي.

ونشر النادي السعودي بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" جاء كالتالي :"أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي ⁧‫الأهلي‬⁩ الكابتن محمد العويس، عن إصابته بكسر في عظمة الوجه، وحاجته لمزيد من الفحوصات والاستشارات الطبية خلال (48) ساعة المقبلة، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، ومدة غيابه عن ممارسة النشاط الرياضي".

وكان العويس قد خرج من منطقة جزاءه لإبعاد كرة عرضية كانت داخل منطقة جزاء فريقه لكنه تصادي بالرأس بينه وبين ويليام محترف نادي الفيصلي في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة:

بعد التصادم سقط الثنائي أرضًا وحاول الجهاز الطبي إسعاف العويس على الفور لكن الإصابة كانت في مكان قوي للغاية أسفل العين ليخرج دون أن يكمله .

ودخل ياسر المسيليم حارس المرمى البديل إلى أرضية الملعب في الدقيقة العشرين بأوامر من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق السعودي .

وقام الجهاز الطبي للفريق بنقل اللاعب إلى المستشفى بواسطة سيارة أسعاف وسط تحية كبيرة من الجماهير التي تواجدت على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله " الجوهرة المشعة " .

وتعتبر الإصابة هي الثانية للعويس في الوجه حيث تعرض حارس مرمى المنتخب السعودي من قبل لنفس الإصابة وإرتدى قناع واقي في العديد من المباريات .
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