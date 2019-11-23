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"نجم برج الحمل ".. الاستقلال عن الآخرين صفة اكتسبها وأرغم عليها الراحل هيثم زكى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:15 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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"عاش يتما ومات وحيدا،" الجملة التى لازمت ذكر اسم الفنان الراحل هيثم ذكى بعد رحيله، فخلال رحلته القصيرة مع الحياة والفن كانت أبرز صفاته المعروفة عنه بين زملائه بالوسط الفني وأقاربه، هي الهدوء والاستقلالية التى مع الوقت لازمته رغما عنه.

يعد هيثم أحمد زكى من أبرز مشاهير برج الحمل ووالدته الفنانة الراحل هالة فؤاد، فقد مواليد يوم 4 فبراير، فى العشرية الثانية من برج الحمل حسبما ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وكانت أبرز مميزات برج الحمل حبه لعمل الخير مع الآخرين.

يملك مولود برج الحمل سرعة البديهة، والروح المرحة، والثقة العالية بالنفس، كما يتصف بكرهه للمشاكل الماديّة، كما يتميّز بأنه إنسان شجاع ومغامر لكنه متهور بشكل كبير، يملك التحدّي، والحماس، والطموح، والنشاط، يعشق الأفكار المتحرّرة والحرية.

ويفضّل برج الحمل الاستقلال عن الآخرين، ويكره تلقّي الأوامر من أحد، كما أنه إنسان يملك الثبات والإصرار ولا يترك مساره، إلا إذا شعر بالملل، وأدرك أنه لا يصل للنتائج التي تناسبه في هذا المسار، فهو قائد مقدام وناجح، يهتم بشؤون رعيته بنفسه، ولا يطلب المساعدة من أحد.

بينما عيوبه فتتمثل فى العند وعدم الصبر والعصبية والتهور أحيانًا، محبّ للتملّك والاستغلال، ويمتلك طاقة كبيرة تجعله حاد الطبع وعدوانيًا، يحقد إذا وجد الإهانة فأحيانًا يدخل في جدالات لا تنتهي، وأحيانا يعشق مولود الحمل التمرّد والتحدّي، لذلك يقع في كثير من المشاكل مع الآخرين، وهو مغرور ولا ينصاع للأوامر، ويحاول دائمًا أن يكون السيد لا التابع، لاعتقاده بأنه الأذكى والأفضل.

وتوقع برج الحمل غدا الأحد:
انتبه هذا اليوم خاصّة بنواحي الصحّة وراقب طريقة كلامك وتعاملك مع الآخرين، لا تنتظر الحلول فقد تقلّ الحظوظ كما تبدو شخص غضوب سريع التأثر والعصبية وتنقصك الدبلوماسية، تشعر أنّ ظروفك ليست كما تريد، أوقات تستسلم وتتكاسل وتميل للانطواء وتنقصك الحماسة. مزاجك 60%.
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هيثم أحمد زكي فن أخبار الفن أحمد زكي

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