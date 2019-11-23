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الأهلي يسقط الفيصلي بثلاثية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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الأهلي والفيصلي
الأهلي والفيصلي
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح دجانيني تافاريس أهداف اللقاء لصالح الأهلي بتمريؤة حاسمة استقرت في شباك الفيصلي. عند الدقيقة 27.

وسجل عبدالباسط الهندي الهدف الثالني عند الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول.

فيما أحرز محمد قاسم هدف تقليل الفارق لصالح الفيصلي عن الدقيقة 94.

وأحرز دجانيني تافاريس الهدف الثالث والأخير من داخل منطقى الجزار ليضعها في مرمى الفيصلي عند الدقيقة 90+6 ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة فوز الأهلي على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالثةمنةجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.

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مبارايات اليوم ترتيب الدوري السعودي الدوري السعودي الاهلي والفيصلي الأهلي

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