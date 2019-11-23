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الجيش الفلبيني يعلن قتل داعشي ساعد جماعة إرهابية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكن الجيش الفلبيني، اليوم السبت، من قتل إرهابيا ساعد جماعة محلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، لتنفيذ تفجيرات انتحارية في إقليم سولو بجنوب البلاد. 

وأفاد مسؤولون عسكريون إنهم انتشلوا جثة الإرهابي المعروف باسم "أبوطلحة" بعد اشتباك مع القوات الفلبينية، أمس الجمعة، في بلدة باتيكول بإقليم سولو جنوبي الفلبين.

وأضافوا أن أبوطلحة تلقى تدريبات على صنع القنابل على أيدي تنظيم داعش، وأصدر تعليمات لجماعة أبو سياف الإرهابية بشن هجمات انتحارية. وعمل أيضا "كقناة تمويل واتصال" بين الإرهابيين الأجانب والمحليين.

وقال البريجادير جنرال أنطونيو نافاريتي: "سيؤدي مقتل أبوطلحة بالتأكيد إلى الإحباط في صفوف جماعة أبو سياف في سولو".

وحث الميجر جنرال كورليو فينلوان، قائد قوات الجيش في سولو، أعضاء جماعة أبو سياف المتبقين على "الاستسلام وعيش حياة طبيعية بدلا من ملاحقتهم كمجرمين فارين".

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الكلمات المفتاحية

قتل داعشي داعش جماعة ارهابية الجيش الفلبيني

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