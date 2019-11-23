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محافظ المنيا يكشف تفاصيل زيارة الوفد الألماني للمحافظة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:11 م
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اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين
أمنية فوزي
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كشف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تفاصيل زيارة وفد ألماني للمحافظة، قائلًا إن اليوم شهد افتتاح تمثال رمز الصداقة والتعاون الذي يؤكد التعاون الوثيق بين محافظة المنيا ومدينة هيلدسهايم في كافة المجالات، بحضور وفد ألماني يرأسه عمدة المدينة.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن هناك صداقة بين المحافظة والمدينة منذ 40 عامًا، حيث سبق توقيع اتفاقية بين المدينتين.

وأشار محافظ المنيا، إلى أنهم افتتحوا اليوم رمز الصداقة، موضحًا أن الزيارة كانت اعتبارًا من يوم 19 نوفمبر الجاري ومستمرة حتى غدًا 24 نوفمبر، لافتًا إلى أنهم يقوموا بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمدينة.
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الكلمات المفتاحية

مدينة هيلدسهايم محافظة المنيا المنيا المانيا اللواء قاسم حسين

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