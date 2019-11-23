



يبحث الكثير من عشاق الكرة عن جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات وهو ما يرصده لكم الفجر الرياضي في السطور المقبلة .





بطولة دوري أبطال آسيا





أوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





كأس محمد السادس للأندية الأبطال





المحرق البحريني ضد الاتحاد السكندري المصري تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





الدوري الانجليزي الممتاز





شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





الدوري الاسباني الممتاز





إسبانيول ضد خيتافي تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





بلد الوليد ضد إشبيلية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





الدوري الإيطالي الممتاز





روما ضد بيريشيا تمام الساعة الرابعة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





ساسولو ضد لاتسيو تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





سامبدوريا ضد أودينيزي تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





الاتفاق ضد الاتحاد تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .





الوحدة ضد النصر تمام الساعة الثامنة إلا تلت بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة إلا تلت بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .