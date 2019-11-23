Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:06 م
Advertisements
جدول مباريات الأحد
جدول مباريات الأحد
محمد أيمن
Advertisements

يبحث الكثير من عشاق الكرة عن جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات وهو ما يرصده لكم الفجر الرياضي في السطور المقبلة .

بطولة دوري أبطال آسيا 

أوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

كأس محمد السادس للأندية الأبطال 

المحرق البحريني ضد الاتحاد السكندري المصري تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الدوري الانجليزي الممتاز 

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الدوري الاسباني الممتاز 

إسبانيول ضد خيتافي تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

بلد الوليد ضد إشبيلية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الدوري الإيطالي الممتاز 

روما ضد بيريشيا تمام الساعة الرابعة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي  لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

ساسولو ضد لاتسيو تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي  لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

سامبدوريا ضد أودينيزي تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

الاتفاق ضد الاتحاد تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

الوحدة ضد النصر تمام الساعة الثامنة إلا تلت بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة إلا تلت بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جدول مباريات يوم غداً الاحد جدول مباريات الأحد المحرق ضد الاتحاد

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ ساعة و 26 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ ساعتين و 9 دقيقة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ ساعتين و 18 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

منذ حوالي 8 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون 11 مايو في البريميرليج والقنوات الناقلة

موعد مباراة الكاميرون وبنين اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش الكاميرون بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

04:23 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

03:58 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status