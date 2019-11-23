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جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:06 م
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محمد أيمن
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يبحث الكثير من عشاق الكرة عن جدول مباريات اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 في جميع البطولات وهو ما يرصده لكم الفجر الرياضي في السطور المقبلة .
بطولة دوري أبطال آسيا
أوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
المحرق البحريني ضد الاتحاد السكندري المصري تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
الدوري الانجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
الدوري الاسباني الممتاز
إسبانيول ضد خيتافي تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
بلد الوليد ضد إشبيلية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
الدوري الإيطالي الممتاز
روما ضد بيريشيا تمام الساعة الرابعة ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
ساسولو ضد لاتسيو تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
سامبدوريا ضد أودينيزي تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتفاق ضد الاتحاد تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
الوحدة ضد النصر تمام الساعة الثامنة إلا تلت بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة إلا تلت بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
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