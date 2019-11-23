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مشاهدة قناة الاتحاد الآسيوي الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم alhilal live يوتيوب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:49 م
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مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر
مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر
حسام مجدي
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يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي اوراوا الياباني غدا الأحد 24 نوفمبر ضمن منافسات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال واوراوا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة الهلال واوراوا غدا في نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة  الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة ظهرا بتوقيت السعودية على استاد سايتاما 2002.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا

وستذاع مباراة الهلال واوراوا غدا في نهائي دوري أبطال آسيا على قناة "BEIN SPORTS HD " بتعليق عصام الشوالي و قناة "الكأس HD 3" بتعليق خليل البلوشي وقناة "يوتيوب الاتحاد الآسيوي" بتعليق فهد العتيبي.

مفاجأة سارة للجماهير من قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي

وقدمت قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي مفاجأة إلى جماهير كرة القدم حيث ستكون مباراة الهلال واوراوا مذاعة على القناة بشكل مجاني.

كيفية استقبال قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي

ويمكنك استقبال قناة يوتيوب الاتحا الآسيوي لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا على قمر نايل سات.

تردد قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي الناقلة لمباراة الهلال واوراوا

ويقدم لكم موقع "الفجر" تررد قناة يوتيوب الاتحاد الناقلة لمباراة الهلال واوراوا كالآتي: 

ويمكن استقبال قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي عبر قمر نايل سات لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا على تردد 11641 (H) بمعامل ترميز 27500  ،  5/6.

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