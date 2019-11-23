برلماني: العمر الافتراضي لأي مبنى خرساني 100 عام

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العمر الافتراضي لأي مبنى خرساني يصل لـ 100 عام، ولو تجاوز هذه المدة يكون في حالة خطرة، موضحًا أنه يوجد للأسف في مصر عقارات آيله للسقوط وهذه مشكلة عويصه وغير عادية حيث يسكن في تلك العقارات مواطنين، ولابد أن تُشكل هيئة من قبل وزارة الإسكان لبحث هذا الأمر.



وأضاف "نصر الدين"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي ابراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن هناك لجنة تُسمى الخلالات" في كافة المحافظات وهي من دورها أن تّكتشف العقارات الآيلة للسقوط أو الأماكن الخطرة، ولكن هي لا تقوم بدورها المطلوب، ساخرًا:" بتيجي تعاين البيت بعد ما يقع، دي أرواح ناس، دي قنابل موقوته".



وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بعمل لجنة معاينة المباني، من أجل تحقيق الأمن والآمان لهذه العقارات، مضيفًا:" زي ما بخصص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، لازم اخصص 5% للمتضررين من العقارات الآيله للسقوط، عشان مواجهش الكارثة فجأة، عدم الصيانة للمباني كارثة".

