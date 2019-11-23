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شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة حمراء في أحدث جلسة تصوير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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عبرت الفنانة سيرين عبد النور، عن سعادتها بمشاركتها الليله في برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض على شاشة "ام بي سي مصر".

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سيرين، على الصور قائلة: "كتير فرحت بمشاركتي بأحلى صوت على أهم شاشة عربية وإن شاء لله تكون حبيتوا المفاجأة والغنية الجديدة".

كما ظهرت سيرين عبد النور مرتدية فستانًا طويلا بأكمام طويلة، وكان شعرها طويلا منسدلا، واعتمدت على مكياج ناعم واكسسوارات ناعمة.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور سيرين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "كك على بعضك حلوة الأغنية رائعة واللوك أروع" وأضاف آخر: "ملكة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بتجنني".

ويذكر أن سيرين عبد النور، تواصل تصوير مسلسل "حلم الشهرة"، الذي تدور أحداثه في إطار برنامج مكتشف مواهب، ويشارك معاها في البطولة الفنانة المصرية بوسي، ومقرر عرض المسلسل عبر الموقع الإلكتروني "شاهد نت".
شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة حمراء في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة حمراء في أحدث جلسة تصوير
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فن سيرين عبد النور أخبار الفن

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