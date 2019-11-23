زوجة شقيق معتز مطر تفضح كذبه على الهواء



قالت هبة الله محمد أسامة، زوجة معتصم، شقيق الأجير الهارب معتز مطر، إن مطر تجاهل، وتخلى عن أبناء أشقائه من أجل مصلحته الشخصية والحصول على الدولارات والجنسية التركية.



وأضافت "أسامة"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن معتز مطر ليس مهتمًا بعائلته، ولكنه يهتم فقط بصورته، ويتاجر بعائلته.



وأشارت إلى أن أشقاء معتز مطر على استعداد بالخروج لإعلان تبرأتهم من أفكار معتز مطر، وعدم موافقتهم على ما يقوم به، لافتة إلى أن كل ما تردد حول إلقاء القبض على والدة الأجير الهارب معتز مطر أثناء تواجدها في النادي كذب وافتراء.

