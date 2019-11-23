المستثمرين الصناعيين: منتدي أفريقيا ٢٠١٩ فرصة لتحفيز الاستثمار بمصر وأفريقيا

تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنطلقت فعاليات منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.









وأشاد المهندس شريف عثمان، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين"، بجهود الحكومة المصرية التي تقوم بها للترويج للفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين" ، ان المنتدي فرصة جيدة لتحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.



