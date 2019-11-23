تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي إنبي في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل .





وتاكد غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة بداعي الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة .





وكان أوباما قد تعرض للإصابة بالكدمة أول أمس الخميس ما يجعل مشاركته في مباراة إنبي المقرر لها بعد غداً في الثامنة مساءاً مستحيلة .





ويعاني نادي الزمالك من غياب أكثر من لاعب في مركز خط الوسط على رأسهم التونسي فرجاني ساسي بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي .





كما تعرض محمود عبد العزيز إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي وأجرى الجراحة بنجاح ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر كاملةً .





يذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد عشرة نقاط من أربعة مباريات خلف بيراميدز المتصدر الذي لعب خمسة مباريات وصل بهم إلى النقطة الحادية عشر .





ويحتاج ميتشو المدير الفني للفريق الابيض إلى إيجاد حلول جذرية من أجل علاج مشكلة غياب لاعبوا وسط الملعب في حالة أراد إستكمال الإنتصارات والإنقضاض على صدارة ترتيب الدوري المصري .





في المقابل يطمح فريق نادي إنبي إلى مفاجأة الزمالك وتحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة واحدة تساعدهم في تحسين مركزهم بجدول الإيجيبشين ليج المصري .