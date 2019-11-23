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الرجاء يحقق ريمونتادا تاريخية أمام الوداد ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:10 م
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الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
علاء خليف
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حقق فريق الرجاء المغربي ريمونتادا تاريخية أمام مضيفه فريق الوداد البيضاوي وحول تأخره بأربعة أهداف للتعادل بنتيجة 4-4 في مباراة "مجنونة" جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، علي ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) للموسم الحالي 2019 – 2020، ليتأهل الرجاء لدور الثمانية بالبطولة.


الوداد يتقدم بهدف نظيف بالشوط الأول:

نجح فريق الوداد المغربي في فرض سيطرته على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتقدم وداد الأمة بهدف سجله اللاعب محمد ناهيري من ركلة جزاء بالدقيقة 13 من زمن اللقاء.


حفلة أهداف في الشوط الثاني:

جاءت أحداث الشوط الثاني مثيرة وحافلة بالمتعة والندية وشهدت تسجيل 7 أهداف من جانب الفريقين، وكانت البداية بتسجيل محسن متولي هدف التعادل للرجاء من ركلة جزاء بالدقيقة 49، ثم جاء الرد سريعًا من فريق الوداد البيضاوي ونجح أيمن الحسوني في إعادة وداد الأمة للمقدمة من جديد وسجل الهدف الثاني بالدقيقة 55 من زمن اللقاء.


وفي الدقيقة 57 أضاف أيوب الكعبي الهدف الثالث للوداد البيضاوي، ونجح بديع أووك في تعزيز تقدم فريق الوداد وأضاف الهدف الرابع بالدقيقة 71 من زمن اللقاء.


واستطاع حميد أحداد لاعب الزمالك المعار لفريق الرجاء المغربي في تقليص الفارق لصالح الوداد ونجح في تسجيل هدف ثاني لفريقه بالدقيقة 74، وعاد محسن متولي وسجل الهدف الثاني له والثالث للرجاء بالدقيقة 88 من زمن اللقاء، قبل أن يخطف بين مالونجو هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 93 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 4-4.


الرجاء يتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية:

وحسم الرجاء المغربي تأهله رسميًا للدور ربع النهائي بالبطولة العربية (كأس محمد السادس)، وذلك بعد تعادله المثير 4-4 مع الوداد البيضاوي في مباراة اليوم بعدما كان متأخرًا بنتيجة 4-1 حتي الدقيقة 71 من اللقاء، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الرجاء كانت قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل الفريق للدور ربع النهائي، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه.

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الكلمات المفتاحية

الرجاء والوداد الرجاء الدار البيضاء

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