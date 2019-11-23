مؤتمر "إفريقيا 2019" في عيون النواب.. ماذا قالوا؟ (تقرير)

اختتمت فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019" اليوم السبت، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور جمع من الوزراء، ورؤساء ومُمثلي المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الاستثمار والمُستثمرين، وحرص الرئيس السيسي على توجيه العديد من الرسائل أهمها أن مصر لديها تجربة ناجحة في إعداد البنية الأساسية لجذب الاستثمارات، وكذلك أن مصر كانت تواجه الإرهاب جبنًا إلى جنب مع تحقيق التنمية.



مصر صوت أفريقيا أمام دول العالم

من جانبه، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، في نسخته الرابعة والمُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت عدد من الانجازات والمشروعات الكبرى بشكل عام والتي تستهدف تعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والصناعة والتطوير التكنولوجي.



وأضاف رضوان، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن مصر تعتبر صوت أفريقيا أمام كافة دول العالم، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص أثناء مشاركته في المؤتمرات والمنتديات بالمحافل الدولية على سرد الرؤى الإفريقية في تحقيق عملية السلام والتنمية المستدامة في إطار المصالح المشتركة لخدمة شعوب تلك الدول، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الشراكة بين دول القارة السمراء ودول العالم، مُذكرًا أن الرئيس مهموم بقضايا القارة الإفريقية وينعكس هذا في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية وكذلك بحث سبل النهوض بها في شتى المجالات.



كما أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، أعطى روشتة علاج لأزمات القارة الإفريقية تتمثل في مجابهة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المُدمرة على جميع الأصعدة لاسيما على جهود التنمية، ومواجهة التطرف الفكري وظاهرة الهجرة غير الشرعية ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.



مؤتمر "إفريقيا 2019" كشف انجازات الدولة المصرية

وفي نفس السياق، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أراد من خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، أن يكشف للمصرين وللعالم أجمع بعض الانجازات التي حققتها وتحققها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية وسرد أهم الصعوبات التي كانت تواجها البلاد ونجحت بتخطيها في النهاية.



وأضاف عابد، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن تأكيد الرئيس على أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير في حربها على الإرهاب الغاشم الذي حاول تدمير البلاد ما هي إلا رسالة طمأنينة للشعب المصري بأن أبطال قوات الأمن بمصر يبذلون قصارى جهدهم ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءًا في سبيل الحفاظ على استقرار الوطن، مُؤكدًا أن إعلان الرئيس بأن مصر نفذت مشاريع قومية كبرى لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة يشير بأن هناك خطط إستراتيجية مُحكمة تسير عليها الدولة لنهضتها في كافة المجالات، مُذكرًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار في مصر إلا بوجود بنية تحتية قوية.



وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف إعادة هيكلة الدولة المصرية في المقام الأول، وكذلك إعادة ميكنتها وقواعد بياناتها، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة كل الحرص على إزالة المعوقات أمام المُستثمرين للاستثمار في مصر.



مؤتمر "إفريقيا 2019" منصة حوارية شاملة

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أن مؤتمر "إفريقيا 2019"، كان منصة حوارية شاملة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الحاضرين من وزراء ورؤساء ومُمثلي المنظمات الدولية والإقليمية وصناديق الاستثمار والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية ببلورة أجندة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع في المستقبل القريب.



وأضافت عجمي، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة للرأي العام الدولى من خلال أحاديثه أبرزها أن هناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير بالإضافة إلى أن الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي وكذلك أن الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى أن هناك أمل بتوافر بنية تحتية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة افريقية وهذا يعكس مدى حرص الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي على حل الأزمات التي تعاني منها دول القارة السمراء.



ونوهت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر "إفريقيا 2019" أكد على أهمية تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم.