أحلام لمتسابقة "ذافويس": "انتي زي السلطانة"

اشتعلت الحلقة الثانية من حلقات العرض النهائي الثاني من برنامج "ذا فويس"، بين ثلاثة متسابقات من فريق أحلام وهم نورهان المرشدي، عايدة، إيمان عبد الغني.

وقامت المتسابقة نورهان المرشدي، بغناء أغنية "اه لو لعبت يا هر"، للمطرب الشعبي أحمد شيبة، وعندما انتهت من الغناء، قالت لها





أحلام :"انتِ مفعول، صوتك مثل مفعول القهوة العربية تجدد الرأس، الله عليك، وتابعت أحلام قائلة:" كل ما أعطيها أغنية تغنيها، هي جوكر".





وعلق راغب علامة عقب انتهائها من الأغنية، قائلاً: "أنتي بتمتعيني كل مرة بسمعك فيها أكثر من اللي قبلها"، فيما أكد محمد حماقي أنها تتمتع بصوت قوي، ومحترفة ومتمكنة على المسرح.





بينما قدمت المُتسابقة إيمان عبد الغني أغنية" سيدي وصالك" للفنانة أصاله، و استطاعت أن تُبهر أعضاء لجنة التحكيم بجمال صوتها.





وعندما انتهت من الغناء قالت لها أحلام: "أنتي شاطرة، وجعلتيني فخورة فيكي كتير، بجد انتي على المسرح زي السلطانة"، بينما قالت لها الديفا سميرة سعيد: "انتي بتعرفي تختاري الأغاني اللي بتليق على صوتك كويس أوي، وحقيقي احسنتي وسلطنتيني".





واختارت احلام المتسابقتين إيمان عبد الغني، عايدة للانتقال بهم إلى مرحلة العروض المباشرة.





على أن يقوم كل عضو في لجنة تحكيم البرنامج باختيار متسابقين من 3 يقدمون عروضهم الليلة على أن يتم الاستغناء عن واحد ليصعد اثنين فقط للعرض النهائي.









ومن جهة أخرى ، برنامج" ذا فويس" يرأس لجنة تحكيمه كلاً من راغب علامة، أحلام، محمد حماقى، سميرة سعيد.





وفي سياق آخر، شهد برنامج "ذا فويس" هذا الموسم استحداث خاصية "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.





تعود فكرة ابتكار البرنامج إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تولى الإشراف على لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.





وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.