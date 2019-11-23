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خبير اقتصادي: مصر قاطرة الاستثمار والازدهار للقارة الأفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:09 م
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إبراهيم الشواربي
إبراهيم الشواربي
هدى عبدالرازق
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هنأ إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، الشعب المصري ومنتخب مصر، بعد التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت سن الـ 23 عقب الفوز أمس على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل جاهدا لتجميع أواصل القارة الأفريقية.

وأشاد الشواربي، بفاعليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ذكر أن مصر هي البوابة الحقيقية للعبور إلى أفريقيا، كما أن مصر تُعد أيضًا قاطرة الاستثمار والازدهار للقارة الأفريقية وللعالم أجمع.

وأوضح أن هذا الحدث يجذب الكثير من الاستثمارات لمصر ولأفريقيا، كما أن الرئيس السيسي اهتم بعمل اتفاقية تجارة حرة بين كافة الدول الأفريقية، وكان الرئيس السيسي أول رئيس يسعى لذلك، من أجل أن يرى العالم أجمع أن أفريقيا كتلة واحدة وأرض خصبة واعدة بالاستثمارات.

وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر داخل العاصمة الادارية الجديدة أكبر دليل أننا نقول لأفريقيا "قدرنا ناخد خطوة حقيقية ناحية الاستثمار على مستوى العالم"، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي على عمل شبكة كبيرة من الطرق وكذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعمل بكل جهد للاستثمارات وجلب استثمارات داخل أفريقيا.
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مؤتمر أفريقيا 2019 كاس امم افريقيا توك شو أفريقيا 2019

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