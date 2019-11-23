شاهد إطلالة هايدي موسى خلال حفلتها في "موسم الرياض"

نشرت الفنانة هايدي موسي، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة: "من حفل موسم الرياض ايه رايكم في الفستان".



وظهرت الفنانة المصرية، خلال الصور مرتديه "فستانًا قطيفه طويل وباكمام طويلة مترزة وكان شعرها طويل منسدل واعتمت في إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارات إنيقة وبسيطة".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور هايدي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله عليكي قمر في أي حاجة" وأضاف آخر: "هلا بالملكة اللي نورت الرياض والسعودية كلها ديدا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "الميك اب والفستان والشعر يجنن ما شاء الله عليكي".



ويذكر أن آخر أعمال هايدي موسي، ألبوم "حنية الدنيا"، الذي اصدرته العام الماضي، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".