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بحضور مخرجة الفيلم.. انطلاق العرض العالمي الأول لـ"بين الجنة والأرض"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:06 م
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بين الجنة والأرض
بين الجنة والأرض
شيماء عطية
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انطلق منذ قليل، العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، والمشارك في المسابقة الدولية، ضمن عروض اليوم الثالث في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.

وشهد العرض حضور فريق عمل الفيلم، ولفيف من الفنانين من بينهم رئيس المهرجان محمد حفظي، والفنانات لبلبة، وياسمين رئيس، ونسرين آمين، وشيرين رضا.

وقدم الناقد أحمد شوقي، مخرجة العمل نجوى نجار التي أعربت عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، وتقديم عرضه العالمي الأول بالقاهرة، متوجهة بالشكر لطاقم عمل المهرجان، معربة عن حزنها على رحيل سمير فريد ويوسف شريف رزق الله.

وأضافت "نجوى" أن الفيلم صنع بكل الحب، مشيرة إلى أن طاقم عمل الفيلم حرص على حضور العرض العالمي للفيلم، من اماكن متفرقة من العالم، داعية إياهم للصعود على المسرح ومشاركتها الاحتفال.

تدور أحداث الفيلم، حول "سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي بين الجنة والأرض

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