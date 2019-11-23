عاجل.. فايلر يستقر على بديل حمدي فتحي في الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على بديل حمدي فتحي لاعب خط وسط القلعة الحمراء في الفترة القادمة.





وتعرض حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي لقطع كلي في غضروف الركبة أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة بعد غدً الاثنين في بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي فاز بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف.





وسيقوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالدفع باللاعب رامي ربيعة في خط وسط النادي الأحمر في الفترة القادمة بجوار عمرو السولية لتعويض غياب حمدي فتحي الذي يعاني من قطع في غضروف الركبة والتي يغيب على اثره من 3 إلى 6 شهور عن الملاعب.





وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع برامي ربيعة في المباريات القادمة بعد تجهيزه في تدريبات الفريق الأحمر أثناء فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.