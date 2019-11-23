زوجة شقيق معتز مطر: "جلب اللعنة لأهله.. ومش بنتفرج عليه ولا بنعمله اعتبار"



هاجمت ريم سمير محمد، زوجة مهند، شقيق الهارب معتز مطر قائلة: "جلب اللعنة لأهله ولزوجات اخواته، وهو سبب تفكك العائلة".



وأوضحت "سمير"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن معتز مطر أخبرهم في البداية أنه سيسافر خارج مصر حتى "يشق طريقه" في العمل.



وتابعت: "معندناش قناة الشرق بتاعة معتز مطر، ولا عندنا أي قناة إخوانية، ومش بنتفرج عليه ولا بنعمله اعتبار في البيت"، مستكملة: "معتز مطر مش عامل لأهله أي اعتبار، ولا بيرد عليهم"، مؤكدة: "نثق في الدولة المصرية، ولا تواجهنا أي مشكلة كما يروج الأجير الهارب معتز مطر".

