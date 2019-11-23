مصطفى خاطر ينشر بوستر فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"

نشر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، بوستر فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور مصطفي خاطر، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق إن شاء الله"، كما تفاعل مع البوستر مجموعة من الفنانين فكتب الفنان حامد الشراب "مبروك يا خرطوشة"، وأضافت الفنانة رانيا ياسين "مبروك يامصطفي بالنجاح والتوفيق يارب"، كما علقت الفنانة منة فضالي قائلة:"مبروك يادرش".



فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن والمغامرة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من ضمنهم الفنانه هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، ومعتصم النهار، وأروي جودة، وباسم سمره.



ويذكر أن آخر أعمال مصطفي خاطر، مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك به خلال رمضان الماضي، وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومريم نور الدين، وهبة مجدي، ومحمد أنور.