أحمد موسى: "الإخوان مش عارفين العالم كيف يدار"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اختيار وزيرة التضامن غادة والي لمنصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جاء بناءً على ترشيح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "بقول لغادة والي مليون مبروك، غادة والي في منصب أممي كبير، وتمثل العالم في هذا المنصب الأممي، وليس مصر فقط".



ووجه "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، حديثة لقنوات الإخوان التي تنطلق من تركيا قائلًا: "محدش بيشتري مناصب، ياللي يتتكلموا عن شراء مصر لهذا المنصب، إنتوا مش عارفين العالم يُدار ازاي".



وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادة والي، وزيرة التضامن،"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، لاختيارها للعمل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذا الخبر أفضل ما يختم به كلمته بمؤتمر إفريقيا 2019.



وأضاف "السيسي": "أننا قادمون بالعمل والإخلاص والأمانة والشرف"، مشددًا على أن مصر تستطيع استضافة هذا المؤتمر سنويًا ليس من أجل الريادة والقيادة وإنما من أجل الأشقاء في القارة الإفريقية.

