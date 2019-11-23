محمد علي خير: أي حديث عن التعديل الوزاري الآن مجرد تكهنات (فيديو)



قال الإعلامي محمد علي خير، إن أي فتوى بشأن التعديل الوزاري الجديد غير مؤكدة، ولكن هناك حقيقة واحدة مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي سيكوت لديها وزيرًا جديدًا، بسبب المنصب الدولي الجديد الذي ستتولاه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.



وأضاف "خير"، خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، أنه يجب على البرلمان أن يشارك في اختيار أعضاء مجلس الوزراء.



وأشار إلى أن فلسفة التغيير الوزاري غير معروفة حتى الآن، مؤكدًا أن أي حديث عن التعديل الوزاري الآن عبارة عن تكهنات، وأن التغيير الوزاري سر من أسرار الدولة العليا.

