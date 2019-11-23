هدوء احتجاجات هونج كونج المضطربة قبل الانتخابات المحلية





استقر الهدوء المضطرب في هونج كونج، اليوم السبت، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لخوض الانتخابات المحلية، التي يُنظر إليها على أنها استفتاء على أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بعد أسابيع من المصادمات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.وعلى أساس جامعة البوليتكنيك المحاصرة في شبه جزيرة كولون، سعى عدد متناقص من المتظاهرين بشكل يائس إلى الخروج، وتعهد آخرون بعدم الاستسلام بعد أيام من أسوأ أعمال عنف منذ تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو.كما أوضح متظاهر طالب نجا من طوق الشرطة حول الجامعة دون أن يتم اعتقاله اليوم السبت، أنه لم يكن يتوقع أن تمضي الانتخابات قدما.وقال "لا أشعر بالتفاؤل بشأن النتيجة على الإطلاق"، وتوقع أن يتصاعد السخط فقط.وبعد منتصف الليل بقليل، تم طرد رجل يرتدي قميصًا أبيض وقناعًا للوجه من قبل رجل آخر واقتيد إلى سيارة شرطة قريبة.كما قامت مجموعة صغيرة من الأطباء بالتجول في الحرم الجامعي في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي، لتفتيش المباني بحثًا عن باقي المحتجين، الذين يُعتقد أنهم متحصنون في الداخل.وتخضع المدينة لأمن مشدد؛ حيث بلغ عدد الأشخاص المسجلين في الانتخابات، التي أجريت يوم الأحد الماضي 1104 أشخاص.وسجل 4.1 مليون شخص من هونج كونج، من سكان يبلغ عددهم 7.4 مليون شخص، صوتهم للتصويت، مدفوعًا جزئيًا بحملات التسجيل خلال شهور من الاحتجاجات.كما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصدر كبير بالشرطة، أن شرطة مكافحة الشغب ستحرس للمرة الأولى جميع مراكز الاقتراع في المدينة، وسيكون جميع الضباط في القوة البالغ قوامها 31 ألف فرد في الخدمة.وقال المصدر للصحيفة إن الضباط سيسعون إلى تقليل وجودهم إلى الحد الأدنى لتجنب القلق من الناخبين.وعند سؤالهم عن التقرير، ستقول إدارة الشرطة فقط إنها كانت على اتصال مع الإدارات الأخرى لتقديم المساعدة، وترتيب "قوة شرطة مناسبة"، وضمان إجراء الانتخابات بسلاسة وبطريقة منظمة.وفي أحد ثكنات جيش التحرير الشعبي الصيني المتاخمة لجامعة البوليتكنيك، شوهد العشرات من الجنود الذين يرتدون ملابس مكافحة الشغب وهم يمارسون التدريبات، وفقًا لشاهد من "رويترز".كما كان الجنود يحملون دروعًا ويرتدون خوذات مع حراس الوجه، وكانوا يلمسون من مبنى مرتفع يسيرون على شكل موكب داخلي لا يمكن رؤيته من الطريق.ولم يشارك جنود جيش التحرير الشعبي الصيني علنًا في جهود مكافحة الشغب في شوارع هونج كونج، لكن مثل هذه التدريبات تشير إلى درجة عالية من الاستعداد وسط الاحتجاجات الحالية.وارتفعت الاحتجاجات من يونيو بعد سنوات من الاستياء، بشأن ما يعتبره الكثير من السكان تدخلا صينيا في الحريات، التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.وقالت بكين إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تحكم بها هونج كونج، وتنكر التدخل في شؤون هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، وتتهم الحكومات الأجنبية بإثارة المتاعب.ومع ذلك، أفادت صحيفة "أيج" الأسترالية، في وقت سابق من اليوم، بأن عميلًا ظاهريًا لجهاز المخابرات الصينية يسعى للحصول على اللجوء في أستراليا، بعد أن قال: إن "لديه تفاصيل حول التدخل السياسي لبكين في هونج كونج وتايوان وأستراليا".وقال كريس تشان، أحد المرشحين المؤيدين للديمقراطية في مجلس مقاطعة وان تشاي، إن الانتخابات ستعكس الرأي العام بعد ثورة الأشهر الأخيرة.وأضاف: "لقد حان الوقت لكي نهدأ ونخبر الحكومة بطريقة حضارية بما نريد أن نفعله".