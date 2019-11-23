الديهي عن عقد مؤتمر إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية: "مشهد يدعو للفخر"



وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على لقطات لمقر انعقاد المنتدى الإفريقي للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة: "هذا شكل المنتجع اللي اقيمت فيه فاعلية الاستثمار في إفريقيا، دي العاصمة الإدارية الجديدة يا مصريين التي كانت منذ عام صحراء يهرب منها الثعالب، مشهد يدعو للفخر والسعادة"، مشددًا على أن هناك إناس غاضبون وحزانة لاستضافة مصر لهذا المنتدى، والإشادة الدولية بمصر، مؤكدًا مخاطبًا المصريين: "في ناس بتخطط علشان يقرفوك بما يبث من شائعات" .



وعقب على صورة لاستاد القاهرة خلال حفل ختام نهائي الأمم الإفريقية، قائلًا: "إن مصر نجحت في تأمين حدثين في نفس التوقيت بكفاءة عالية وتنظيم رائع، الشكل دا في القاهرة لا في أوروبا ولا أمريكا، الموضوع مش كرة قدم ولا كأس ولا بطولة، وإنما قدرة وإمكانية دولة على تنظيم وإدارة واستقبال دول وجمهور، وتأهل المنتخب المصري، دي لوحة نجاح كاملة الأوصاف تؤكد إننا قادرون على فعل الكثير، وتقديم أفضل ما لدينا"، معقبًا: "أنا فرحان وسعيد للغاية، مصر كبيرة قوي وإن شاء الله منطلقين لكننا نحتاج للثقة في أنفسنا أكتر".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه من حق المواطن المصري أن يفتخر ويشعر أن بلده تتقدم للأمام.