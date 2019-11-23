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للاحتقال بعيد الشكر.. سفارة المملكة بهيوستن تُغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في هيوستن، مساء اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها أمام المواطنين يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ بمناسبة عطلة عيد الشكر، وتستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وكتبت القنصلية السعودية، تغريدة عبر حسابها بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، قائلةً: "نود التنويه بأن القنصلية ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة 28-29 من شهر نوفمبر الحالي، بمناسبة عطلة عيد الشكر، وسيستمر العمل يوم الاثنين 2/12/2019".

وطالبت سفارة المملكة في هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس ورابع كبريات مدن الولايات المتحدة الأمريكية؛ المواطنين بالتواصل معها في الحالات الطارئة عبر أرقام الطوارئ.

الاحتفال بعيد الشكر
وعيد الشكر هو إجازة وطنية في أمريكا وكندا، للشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته؛ ففي أمريكا يتم الاحتفال به في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا في الاثنين الثاني من شهر أكتوبر.

ويعود الاحتفال بعيد الشكر إلى أوائل القرن الـ17، عندما بدأت هجرة الأوروبيين إلى القارة الأمريكية، هربًا من اضطهاد الكنيسة الإنجليزية لهم.

تاريخ عيد الشكر
وتقول مراجع تاريخية، إن "عددًا كبيرًا من المهاجرين البريطانيين هربوا إلى هولندا، ومن هناك إلى الساحل الأمريكي مستعملين قاربًا خشبيًّا اسمه Mayflower، وكانت رحلة طويلة وشاقة مات فيها كثير منهم بسبب التعب والجوع والمرض".

ووصلت الرحلة في النهاية إلى الشاطئ الشرقي لولاية ماساشوستس، وكان ذلك في شهر نوفمبر من عام 1621م.

وتزامن وصولهم مع دخول فصل الشتاء الذي يتميز بالبرد القارس والأمطار الغزيرة، علاوة على الثلوج التي أهلكت معظمهم بسبب جهلهم بطرق الصيد والزراعة، وتم إنقاذهم على يد اثنين من السكان الأصليين؛ هما: ساموسيت وسكوانتو اللذان شرعا في تعليم المهاجرين الجدد كيفية صيد الطيور والحيوانات والأسماك وزراعة الذرة.

​وبعد فترة، قرر المهاجرون الاحتفال بالنعمة التي منّ بها الله عليهم في بلادهم الجديدة، ووجهوا الدعوة إلى الهنود للاحتفال بما سموه وقتها عيد الشكر، وتناولوا فيه الديك الرومي في مأدبة مهيبة استغرقت الليل كله.

وهكذا تحول عيد الشكر إلى مناسبة سنوية للاحتفال بالنعم التي يتمتع بها الأمريكيون.

واكتسب العيد طقوسه الخاصة منذ عام 1863م، عندما أعلن الرئيس الـ16 أبراهام لينكون رابع يوم خميس من شهر نوفمبر عطلة وطنية.

ويشترك في الاحتفال بعيد الشكر الأمريكيون بمختلف طوائفهم وأعراقهم؛ لأنه عيد علماني وليس دينيًّا، يُحتفل به داخل البيوت وليس في الكنائس، ويجتمع خلاله أفراد العائلة والأصدقاء على مائدة مليئة بما لذ وطاب من الأطباق.

وتشمل أطباق الوليمة التقليدية الديك الرومي المحشو، وبطاطس مهروسة وصلصة من مرق اللحم وبطاطس حلوة والذرة وصلصة التوت البري فضلًا عن فطيرة اليقطين.

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