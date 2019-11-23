طارق شوقي عن "الفصول الذكية": سنحقق بها تقدمًا كبيرًا فى القريب العاجل

تفاعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع المعلقين على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.





حيث قالت له إحدى المعلقات بشأن الفصول الذكية: "الفصول الذكية مطبقة بالفعل منذ ثلاثة سنوات بمحافظة المنوفية"، ورد عليها الوزير قائًلا: "هذا ليس صحيح.. لأن ما نفعله شيء مختلف تمامًا ومبتكر لأغراض متعددة وإن شاء الله نحقق به تقدمًا كبيرًا فى القريب العاجل".





وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى "الاستثمار في أفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية سيمون لينج، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب وخاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة ND هي أحد الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.





ويوفر "فصلي" مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسي سهل التجميع وقوي ومستقل يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس، حيث أن "فصلي" يمثل أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة.





ويحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية، كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.





ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا بدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.