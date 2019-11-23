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رياض محرز يسجل هدفا عالميًا في مرمى تشيلسي ويرد على المشككين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:51 م
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رياض محرز يسجل هدفا عالميًا
رياض محرز يسجل هدفا عالميًا
عبدالقادر عرابي
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تدور حالياً أحداث مباراة تشيلسي ومضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملعب الإتحاد معقل السيتي.

وتقدم الفرنسي نجولو كانتي بالنتيجة لمصلحة البلوز في الدقيقة 21 قبل أن يعادل البلجيكي كيفين دي بروين النتيجة لمصلحة السيتي في الدقيقة 27.

هدف محرز اليوم
وتقدم النجم الجزائري الدولي رياض محرز بالنتيجة في الدقيقة 43 بتسديدة رائعة زاحفة، مرت على يمين الحارس كيبا.

وراوغ محرز الثنائي إيمرسون بالميري وكورت زوما ببراعة، قبل أن يسدد بيسراه كرة لم يسطتع كيبا التعامل معها.
ورد محرز على جميع المشككين في قدراته، بعد جلوسه إحتياطياً للسيتي في معظم اوقات الموسم.

محرز يرد على جوارديولا
ورغم تألقه الدولي رفقة منتخب الجزائر، إلا أن هذا لم يقنع مدربه بيب جوارديولا الذي يفضل عليه البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وجاء غياب سيلفا بسبب الإيقاف في مصلحة محرز الذي بدأ اللقاء أساسياً، وتألق بشدة في الجهة اليمني الهجومية لكتيبة بيب جوارديولا.
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