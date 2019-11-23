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مصادر لـ"الفجر": وزير التعليم باق فى منصبه.. وملفات هامة على مكتبه الفترة المقبلة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:47 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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كشفت مصادر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باق فى منصبه خلال التغير الوزاري المقبل.

وأشارت المصادر لـ"الفجر"، أن الوزير يباشر عمله بشكل طبيعي بالإضافة إلى أن القيادات تسير عملها بطريقة طبيعية ولا يوجد أى حديث داخل الوزارة عن رحيله.

وأكدت المصادر لـ"الفجر" أن هناك عدة ملفات هامة على مكتب طارق شوقي خلال الفترة المقبلة، منها المرحلة الثانية للمدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الفصول الذكية فى سبتمبر المقبل لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى ملف المدارس التى يتم بناؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا متابعة النظام التعليمي الجديد وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.

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وزير التعليم طارق شوقي تغير وزاري الفصول الذكية التغيير الوزاري

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