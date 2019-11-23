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كلوب يكشف أسباب غياب محمد صلاح أمام كريستال بالاس ويعلن موقفه من موقعة نابولي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:44 م
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كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
علي نبوي
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جاهزية المصري محمد صلاح لمباراة الفريق المقبلة أمام نابولي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب صلاح عن مواجهة ليفربول مساء اليوم أمام كريستال بالاس والتي فاز فيها الريدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج". 

وأضاف كلوب عقب نهاية لقاء كريستال بالاس :"محمد صلاح لم يستطيع التدريب لمدة 9 أيام ، قبل يومين تدرب بنسبة 60-70% ، وبالأمس لأول مرة تدرب بنسبة 100% ".

وتابع :"لم نُقحمه اليوم لكن كنا سندخله قبل أن نسجل الثاني، لذا اليوم كان راحة له لكن الأربعاء سيكون جاهزًا".

وواصل :"إنه بخير، لم يتمكن من التدرب لـ 9 ايام وعاد إلى مصر وتدرب هنالك لكن حتى الأمس كانت المرة الأولى له أن يكون جاهزاً بنسبة 100٪ لذا كان علينا اتخاذ قرار مشاركته من عدمه".

وأشار :"لدينا مباريات صعبة قادمة ، ما زلنا ننشئ الأساس بالنسبة لنا، لقد حققنا فوزًا هامًا اليوم".

وزاد :"كنا الجانب المهيمن وأكثر نشاطًا ، نحن لا نتوقف عن هذه الأشياء حتى لو لم تكن مثالية ، عندما سجل فيرمينو ، دافعنا بشكل جيد ، كان هناك الكثير من الوقت وقمنا بعمل جيد".

ويستضيف ليفربول نظيره نابولي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الأنفيلد" في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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يورجن كلوب نابولي وليفربول مشاركة صلاح محمد صلاح ليفربول ضد كريستال بالاس كلوب وصلاح الجولة الثالثة عشر

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