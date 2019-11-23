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بـ"الساطور".. زوج يقتل زوجته في الهرم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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انتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة مسرح جريمة قتل زوج لزوجته بآلة حادة "الساطور" وتقطيع جثتها بالهرم؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفاد مصدر بالنيابة، أن العامل قام بقتل وتقطيع جسد زوجته لشكه في سلوكها حسب ما ردده شهود العيان بالمنطقة.

كان تلقى قسم الهرم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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