هدف رياض محرز اليوم في شباك تشيلسي

سجل الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، واحد من أجمل أهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام فريق تشيلسي، في المباراة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، واحد من أجمل أهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام فريق تشيلسي، في المباراة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ورواغ رياض محرز أكثر من لاعب من الناحية اليسرى لفريق تشيلسي ووضع الكرة على يمين كيبا حارس مرمى البلوز لبحرز الهدف الثاني بالدقيقة "37"، بعد أن تقدم نجولو كانتي لاعب تشيلسي السيتي بهدف مميز بالدقيقة "21"، ثم يعادل البلجيكي كيفين دي بروين النتيجة بالدقيقة 29.

ورواغ رياض محرز أكثر من لاعب من الناحية اليسرى لفريق تشيلسي ووضع الكرة على يمين كيبا حارس مرمى البلوز لبحرز الهدف الثاني بالدقيقة "37"، بعد أن تقدم نجولو كانتي لاعب تشيلسي السيتي بهدف مميز بالدقيقة "21"، ثم يعادل البلجيكي كيفين دي بروين النتيجة بالدقيقة 29.

وحقق ليفربول فوزاً صعباً على حساب كريستال بالاس قبل قليل بهدفين مقابل هدف لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 37 ، ويسعى فريق مانشستر سيتي للفوز على حساب تشيلسي وذلك لمواصلة مطاردته لفريق ليفربول على صدارة الترتيب في البطولة التي حققها أبنا بيب جوارديولا في آخر موسمين .



