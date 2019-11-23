هدف رياض محرز اليوم riyad mahrez goal

سجل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الهدف الثاني للستيزين في شباك تشيلسي خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على ستاد "الاتحاد" معقل السيتي، ضمن قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.









مانشستر سيتي ضد تشيلسي - هدف عالمي لـ "محرز"

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الفريقين وسنحت العديد من الفرص لكلاهما خلال الدقائق الأولي من اللقاء، ولكنها لم تسفر عن أي أهداف، حتي حانت اللحظة الحاسمة ونجح الفرنسي كانتي في تسجيل هدف التقدم لفريق تشيلسي بالدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من زميله ماتيو كوفاسيتش يسار منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية مرت من أسفل حارس السيتي وسكنت الشباك.





ونجح كيفين دي بروين في إدراك هدف التعادل لمانشستر سيتي بالدقيقة 29 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع تشيلسي وسكنت شباك الحارس كيبا.





رياض محرز يمنح مانشستر سيتي المقدمة أمام تشيلسي:

نجح رياض محرز في منح فريق مانشستر سيتي المقدمة بعد سجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 37 في شباك تشيلسي في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على ستاد "الاتحاد"، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تسلم تمريرة ساحرة من زميله رودريجو، ليتوغل النجم الجزائري بشكل رائع داخل منطقة جزاء البلوز وقام بتسديد كرة أرضية سكنت شباك الحارس كيبا، لينهي السيتي الشوط الأول متقدما 2-1.





أرقام "محرز" مع مانشستر سيتي هذا الموسم:

مباراة تشيلسي المقامة حاليًا هي المباراة رقم 15 لرياض محرز مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات بالموسم الحالي، ونجح اللاعب الجزائري في تسجيل 4 أهداف آخرها في شباك السيتي اليوم، كما صنع 8 أهداف خلال مبارياته مع الفريق هذا الموسم، ويعتبر من العناصر الهامة التي يعتمد عليها السيتيزين في الدوري الإنجليزي.





ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي:

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة خلف فريق ليفربول المتصدر بـ 37 نقطة، وليستر سيتي الثاني برصيد 29 نقطة.





ويحاول فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي حصد نقاط مباراة اليوم لمواصلة الزحف لمحاولة الاستمرار في منافسة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.